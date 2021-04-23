Правительство не объявило бизнесу, как будет компенсировать новые нерабочие дни в мае, — жалуются предприниматели

Российские власти, как говорят в предпринимательством сообществе, не объявили ни о каких мерах компенсации за новые нерабочие дни в мае. Работодатели опасаются, что нагрузка ляжет на их плечи. Предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко сказал «Эху», что бизнес, а также потребители заплатят за то, что страна будет отдыхать треть мая.

По словам Потапенко, подобное решение абсолютно закономерно при нынешнем подходе властей к людям и к бизнесу. Между тем, многие предприниматели уже пожаловались интернет-изданию The Bell, что они и без этого решения о выходных днях находятся в кризисном положении на фоне пандемии. Владимир Путин сегодня поддержал инициативу Роспотребнадзора и подтвердил, что дни между майскими праздниками будут объявлены нерабочими. Это связано с ситуацией вокруг коронавируса.