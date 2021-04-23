Белоруссия запрещает ввоз западных товаров

В список попали продукция автокомпании Skoda, горюче-смазочные материалы Liqui Moly и косметика от компании Beiersdorf, в том числе известная под торговой маркой Nivea, Gammon и другие. В правительстве говорят, что это сделано для защиты национальных интересов, а также из-за недружественных действий в отношении белорусского народа.

Между тем, некоторые из этих компаний объявили о том, что они отказываются финансировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в столице Белоруссии. В результате было предпринято решение о том, что все матчи первенства пройдут в Риге, где должны были состояться лишь некоторые игры.