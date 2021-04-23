Система видеораспознавания в московском метро помогла обнаружить около 600 человек, которые находились в розыске

Как сказал мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря системе фото— и видеонаблюдения, также уменьшился угон автомобилей, а еще сократилось число квартирных краж. В то же время, по словам столичного руководителя, за последний год в Москве почти в полтора раза выросла интернет-преступность.
2021-04-23T18:31:30+03:00
2021-04-23T18:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 23 апреля 2021
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