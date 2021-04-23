Система видеораспознавания в московском метро помогла обнаружить около 600 человек, которые находились в розыске

Как сказал мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря системе фото— и видеонаблюдения, также уменьшился угон автомобилей, а еще сократилось число квартирных краж. В то же время, по словам столичного руководителя, за последний год в Москве почти в полтора раза выросла интернет-преступность.