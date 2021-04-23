Между Россией и Египтом возобновляется авиационное сообщение

Об этом договорились президенты двух стран. В том числе возобновляются полеты на египетские курорты Шайм-эль-Шейх и Кургада. Правда, точных дат пока нет, — рассказал «Эху» исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Чартеры на курорты могут быть запущены через 1-2 недели после возобновления полетов.



Одновременно продолжается вывоз российских туристов из Турции и Танзании. По данным главы Ростуризма Зарины Догузовой, проблем с этим не возникает.

По словам Догузовой, информацию можно отслеживать на сайтах авиаперевозчиков.

