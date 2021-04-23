Космическая компания Space X вывела на орбиту очередной многоразовый корабль Crew Dragon

В то же время её основатель Илон Маск не исключил, что мог бы работать и с российскими коллегами.

В чёрном ночном небе над космическим центром Кеннеди во Флориде на пару минут вспыхнул яркий огонь, который на несколько секунд осветил все окрестности. Таким образом тяжёлая ракета Falcon 9 выводила на орбиту многоразовый корабль Crew Dragon. Прошло всё по плану.

В той же капсуле, в которой год назад астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен совершили первый полёт от Space X с людьми на борту, сейчас летят четыре человека. Руководит командой американка Меган Макартур. С ней летят её коллега по NASA, Шейн Кимброу, француз из Европейского космического агентства Томас Песке и Акихико Хосидэ из Японского агентства аэрокосмических исследований. Их корабль направляется на Международную космическую станцию. Стыковка должна будет пройти завтра. Проведут её в автоматическом режиме.

Основатель Space X Илон Маск, комментируя успешный запуск ракеты, отметил, что для его компании было бы «делом чести» доставлять на станцию и российских космонавтов. Он отметил, что не может сказать, почему до сих пор не получилось достичь соглашения о перекрёстных полётах к МКС и предположил, что это просто вопрос нарушения коммуникации.

Компания Space X работает совместно с американской NASA. Сейчас они готовят уже третий корабль Crew Dragon. Предполагается, что он впервые отправится на орбиту осенью этого года.