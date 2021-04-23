Во Франции, в городе Рамбуйе, выходец из Туниса зарезал сотрудницу полиции прямо в отделении комиссариата

Нападение произошло примерно в половине третьего часа пополудни в комиссариате полиции города Рамбуйе, департамента Ивлин, — это примерно в 45 км к юго-западу от Парижа. Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, вошел в здание и напал на одну из административных служащих отделения. Она в это время как раз возвращалась с обеденного перерыва. Преступник перерезал ей горло, находившиеся рядом в помещении полицейские открыли огонь и нападавший был убит двумя выстрелами. Раненной сотруднице комиссариата коллеги пытались оказать помощь, на место успели приехать спасатели, однако от полученной раны женщина скончалась.

Известно, что нападавший – 36-летний гражданин Туниса, переехавший во Францию в 2009 году. Работал водителем службы доставки здесь же в Рамбуйе. До сих пор никаких проблем с законом он не имел. Пока власти отказываются квалифицировать случившееся как теракт, однако одно из антитеррористических подразделений спецслужб изучает мотивы преступления. Центр города оцеплен вооруженными отрядами криминальной полиции. На место событий приехали глава МВД Франции Жерар Дарманэн и премьер-министр Жан Кастекс. Президент Макрон в настоящее время возвращается из Чада, с похорон президента этой страны, и не сможет приехать в Рамбуйе. Сам город считается довольно тихим и спокойным местом и не относится к числу так называемых «проблемных», населенных преимущественно выходцами из стран Африки.

По данным МВД Франции, ежедневно в стране совершается более двух десятков нападений на полицейских и жандармов.