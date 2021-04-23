Россия объявила о высылке пяти польских дипломатов. Они должны покинуть страну до 15 мая

В МИДе пояснили, что это ответные меры на действия Варшавы.

Для объявления пяти польских дипломатов персонами non grata в МИД был вызван посол Польши. Здание внешнеполитического ведомства на Смоленской площади он покинул без комментариев журналистам. Впрочем, в Варшаве уже сообщили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.

Между тем, в российском МИДе вновь обвинили Польшу в попытке разрушения двусторонних отношений. В середине апреля Варшава выслала трех российских дипломатов в знак солидарности с США, обвинивших Москву в кибератаках и вмешательстве в выборы. Это в МИДе назвали необоснованными действиями и заявили, что Польша проводит антироссийскую информационную кампанию и способствует продлению санкций.

Тем временем несколько стран также решили выслать российских дипломатов, но в знак солидарности с Чехией. Об этих мерах, в частности, объявили сегодня прибалтийские страны. Латвия и Эстония решила выдворить по одному человеку, а Литва – двух. Власти республик считают, что объявленные персонами non grata российские дипломаты занимались деятельностью, не связанной с их профилем.

Накануне же троих сотрудников посольства России выслала Словакия. Причины те же – солидарность с Чехией, которая неделю назад объявила о высылке 18 дипломатов на фоне скандала вокруг взрыва на складе боеприпасов на востоке страны. Прага ранее попросила своих союзников по ЕС и НАТО выразить коллективную поддержку принятым против российского диппредставительства мерам. В организациях на этом фоне уже сообщили о том, что солидарны с действиями властей Чехии.

Неделю назад Чехия обвинила во взрыве на складе боеприпасов в 2014 году российскую разведку. Москва назвала обвинения голословными и в ответ на действия Праги также выслала чешских дипломатов. Накануне в МИД Чехии объявили, что сократят численность российского посольства до 7 человек – именно столько осталось работать в чешской дипмиссии в Москве.