Baza: Государственный медиахолдинг ВГТРК начал кадровые чистки политически «неблагонадежных» сотрудников

Сразу несколько операторов и монтажеров руководство заставило написать заявления об увольнении по собственному желанию. Как рассказывают источники «Базы», каждого перед этим вызывали на ковер к начальству; разговор каждый раз начинался с одной и той же фразы – «Думаю, что вы знаете, почему мы вас пригласили».

В холдинг входят федеральные каналы «Россия 1», «Россия 24», «Культура», «Карусель» и сеть региональных. Где именно работали уволенные, их количество и имена пока не уточняются. Поводом для опалы стали репосты чужих записей в соцсетях и комментарии под ними. В холдинге как-либо комментировать эту информацию отказываются.

ВГТРК уже публично поддержала руководитель канала Russia Today Маргарита Симоньян, написавшая в своем телеграм-канале, что она тоже «всегда так делала, делает и будет делать. Если человек исповедует антигосударственные взгляды и при этом получает зарплату на госканале с прогосударственной редакционной политикой, то это нехороший человек, лицемер, лжец и подлец».

Ранее сегодня инженер-технолог Мосгортранса Яна Холодова выложила в интернет аудиозапись своего телефонного разговора с начальником, в котором тот требует от нее уволиться «по указанию сверху» и не называет причины. Холодова записалась на сайте «Свободу Навальному», откуда произошла утечка данных сторонников оппозиционера, готовых митинговать в его поддержку. После публикаций в СМИ и соцсетях об этом, появилась информация, что начальство девушки передумало.