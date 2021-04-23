Политик Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки. Она продлилась больше трёх недель

Лечащие врачи оппозиционера тем временем потребовали перевести его в гражданскую клинику в Москве и обеспечить эффективный выход из голодовки.

Алексей Навальный прислушался к лечащим врачам. Ещё накануне они высказали опасение, что политик в случае, если не прекратит голодовку, в любой момент может умереть. Несколько часов назад обращение Навального, в котором он объявил об отказе от голодовки появилось в его инстаграме. Политик отметил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, последний раз это было перед митингами в его поддержку, которые в среду прошли в десятках российских городов. Ему проводят исследования, делают анализы, отдают результаты и заключения. Навальный подчеркнул: он не отказывается от требования допустить к нему необходимого врача, поскольку у него пропадает чувствительность участков рук и ног. Навальный хочет понять, как это лечить. Выход из голодовки, который займёт 24 дня, сколько она длилась, говорят, будет ещё тяжелее, отметил политик. Он поблагодарил всех за поддержку и попросил пожелать ему удачи. Напомню, голодовку Навальный объявил 31 марта. Он потребовал допустить к нему гражданских врачей.

В колонии Владимирской области, где оппозиционер к тому времени провёл больше месяца, у него начались сильные боли в спине и ноге, стала онемевать рука. В знак солидарности с Навальным голодовку в начале этой недели объявили несколько участников общественного комитета «Голос Беслана» включая сопредседателя Эллу Кесаеву. Она назвала политика заложником. От еды также отказался учёный-биолог из Москвы, бывший профессор Высшей школы экономики и МГУ Николай Формозов, его поддержали 60 человек. Вчера гражданские врачи, которые лечили Навального на свободе, предупредили его об опасности дальнейшего голодания и призвали это прекратить. Один из них кардиолог-реаниматолог Алексей Эрлих сказал «Эху»: он надеется, что к политику допустят специалистов, которым он доверяет, а они смогут обеспечить правильный выход из голодовки.

Гражданские врачи призвали сегодня экстренно перевести Навального на лечение в Москву в многопрофильный современный стационар и установить полноценный диагноз. Для этого медики предлагают провести дополнительные исследования, а на базе клиники собрать консилиум с привлечением западных специалистов и лечащих врачей политика. Они отметили, что Навальный 2 месяца испытывает боль, что нарушает все стандарты и этические принципы. Кроме того ряд анализов указывает на прямую угрозу для жизни. По словам врачей, выход из длительной голодовки требует особых навыков назначения лечебного питания, приводит обращение медиков Новая газета.

Обеспечить политику необходимую помощь ранее призвали многие российские и иностранные общественные деятели, политики, деятели культуры, ученые.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский несколько раз объявлял голодовки, когда находился в заключении в России. В интервью ютьюб-каналу «Гордон» Ходорковский рассказал, что некоторые из этих акций заканчивались выполнением его требований.

Ходорковский добавил, что осознавал всю опасность подобных действий.

Доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов приветствует прекращение голодовки Алексеем Навальным. По мнению Зубова, Навальный нужен живым не только своим сторонникам, но и всему гражданскому обществу.

В свою очередь, политолог Константин Калачев уверен, что в этой ситуации победил здравый смысл.