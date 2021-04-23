Более двадцати боевых кораблей черноморского флота, по данным командования, вернулись на базы

Они участвовали в учениях в Крыму. В Минобороны добавили, что в Симферополе подразделения десанта уже погрузили технику и вооружения и сейчас возвращаются в пункт базирования. Об отводе сил было объявлено в министерстве обороны накануне. Ранее западная пресса и политики обращали внимание на то, что Россия стягивает силы к границе с Украиной.