Более двадцати боевых кораблей черноморского флота, по данным командования, вернулись на базы

Они участвовали в учениях в Крыму. В Минобороны добавили, что в Симферополе подразделения десанта уже погрузили технику и вооружения и сейчас возвращаются в пункт базирования. Об отводе сил было объявлено в министерстве обороны накануне. Ранее западная пресса и политики обращали внимание на то, что Россия стягивает силы к границе с Украиной.
2021-04-23T17:30:55+03:00
2021-04-23T17:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 23 апреля 2021
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