КПРФ переизберет председателя партии на съезде 24 апреля

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

«Это отчетно-выборный съезд, на котором будут подводиться итоги за предыдущие 4 года. Будут избраны руководящие органы – это Центральный комитет КПРФ. Предположительно, он будет обновлен на 30%. После этого на организационном пленуме будет избран председатель партии. И он представит членов президиума, которые будут определены тайным голосованием из состава нового ЦК», — рассказал он.

А.Ющенко добавил, что также на съезде будет определяться стратегия партии на ближайшее время, чтобы она «отвечала всем вызовам в условиях экономического кризиса и напряженной внешнеполитической обстановки».