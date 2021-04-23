В ВГТРК не комментируют информацию об увольнениях сотрудников с оппозиционными взглядами

В ВГТРК не комментируют информацию о якобы прошедших в холдинге увольнениях сотрудников с оппозиционными взглядами.

«Мы ничего не комментируем», — сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь ВГТРК Виктория Арутюнова.

О том, что холдинг ВГТРК чистит кадры от «неблагонадежных» сотрудников, ранее сообщило издание Baza. По его данным, сразу несколько сотрудников новостных телеканалов были уволены за выражение оппозиционных взглядов, в том числе, и в собственных соцсетях – за репосты чужих сообщений и комментарии к постам.

Baza утверждает, что среди тех, кто был вынужден покинуть компанию, оказались несколько операторов и монтажеров. Всех их, по словам источников издания, вызвали сначала для разговора к их руководству, после чего и озвучили причины для увольнения.