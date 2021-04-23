Министерство юстиции включило интернет-издание «Медуза» в список СМИ-иностранных агентов

Также в реестре оказалось сетевое издание «Первое антикоррупционное СМИ».

В качестве единственного обоснования включения «Медузы» и «ПАСМИ» в список иноагентов министерство юстиции указало необходимость исполнить «требования действующего законодательства». Что под этим подразумевается, не ясно. При этом по нынешним нормам в список СМИ-иноагентов могут попасть любые издания, которые получают финансирование из-за границы от властей другого государства или зарубежных организаций.

В самой «Медузе» уже сообщили, что будут обжаловать включение сетевого издания в реестр. Его гендиректор Галина Тимченко в интервью интернет-изданию Bell подчеркнула, что в последнее время никаких сигналов со стороны властей не поступало, а сама «Медуза» политической деятельностью не занимается. Также Тимченко сказала, что издание не может избежать финансирования из-за рубежа, поскольку зарегистрировано за границей. Офис «Медузы» располагается в Латвии.

В «Первом антикоррупционном СМИ», в свою очередь, также намерены обжаловать свое включение в реестр иноагентов: там настаивают, что не получают финансирование из-за рубежа.

В настоящий момент в реестр СМИ-иноагентов включены 14 изданий, в том числе Радио Свобода и ее проекты, а также пять физических лиц.