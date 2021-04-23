Врачи Алексея Навального потребовали перевести политика в московскую больницу

В письме, которое опубликовала «Новая газета», специалисты отмечают, что их пациенту не была обеспечена необходимая помощь и он испытывает боль уже в течение двух месяцев. До сих пор не установлен полноценный диагноз. Ряд анализов свидетельствует о прямой угрозе для жизни. Кроме того, отмечается в письме, выход Навального из длительной голодовки может потребовать особых навыков в назначении лечебного питания. О том, что политик выходит из голодовки, было объявлено сегодня в инстаграме Навального. По его словам, это может занять 24 дня.

Политолог Константин Калачев считает, что в сложившейся ситуации победил здравый смысл.

«Тут нет ни победителей, ни проигравших. Я расцениваю это как победу здравого смысла. Навальный не обязан уморить себя голодом в угоду той части публики, которой нужен мертвый герой. Я думаю, что ни Навальный, с одной стороны, ни власти, с другой, не заинтересованы в том, чтобы эта история с голодовкой закончилась гибелью ее главного героя», — отметил эксперт.

С точки зрения К.Калачева, именно поэтому «отчасти требования Навального были удовлетворены». «То, что у него берут анализы, оказывают ему медицинскую помощь за пределами мест лишения свободы – это уже явно достижение», — уточнил он.

Калачев уверен, что сам Навальный добивался права для любого заключенного избежать произвола и давления.

