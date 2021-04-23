«Медуза» не получала предупреждений министерства юстиции России о включении в список СМИ-иноагентов

Интернет-издание «Медуза» не получало предупреждений министерства юстиции России о включении в список СМИ-иностранных агентов. Как сказала изданию «МБХ.Медиа» гендиректор «Медузы» Галина Тимченко, они собираются обжаловать решение ведомства в суде. Ранее в минюсте объявили, что в реестр иностранных агентов они внесли компанию «Medusa Project», которая зарегистрирована в Латвии и является владельцем интернет-издания.

Сейчас в самом списке два десятка организаций и физических лиц. По законодательству они должны создать юридическое лицо в России, четыре раза в год подавать в Минюст отчет о деятельности и финансовой активности и раз в год результаты аудита, а также упоминать о статусе в каждом своем сообщении, в том числе и в постах в соцсетях.