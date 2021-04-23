Политику Алексею Навальному, по его же словам, потребуется больше 20 дней для того, чтобы выйти из голодовки

В публикации, которая появилась сегодня в инстаграме оппозиционера, говорится, что врачи, которым доверяет Навальный, предупреждают об угрожающих последствиях, если он продолжит голодовку.

Еще одним аргументом для политика стал тот факт, что к его акции присоединились другие люди, в том числе, представители организации «Матери Беслана». Несмотря на решение выйти из голодовки, подчеркнул Навальный, он не отказывается от требования допустить к нему квалифицированного врача.

Один из лечащих врачей политика Алексея Навального Алексей Эрлих надеется, что к оппозиционеру допустят специалистов, которые смогут обеспечить правильный выход из голодовки. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я очень надеюсь, что к Алексею Навальному будут допущены специалисты, которые будут заниматься его выходом из голодовки, контролировать важные показатели, чтобы не допустить осложнений», — сказал он.

А.Эрлих отметил, при выходе из голодовки оппозиционеру надо быть очень осторожным. «Это требует большой аккуратности, осторожности и контроля. Голодовка действительно может пройти бесследно, если правильно из нее выйти. Но она может и иметь последствия. У Алексея исходно было несколько состояний, которые могли серьезно сказаться на его здоровье: отравление, перенесенная кома, заболевание позвоночника. Все это вкупе делает мой прогноз зыбким», — пояснил он.

А.Эрлих отметил, что причин, почему у Навального пропадает чувствительность рук и ног, достаточно много. «Во-первых, у Алексея Навального было исходное заболевание, по всей видимости, заболевание позвоночника, из-за которого могла пострадать чувствительность ног. А из-за длительного голодания и разных электролитных нарушений в организме может страдать общая чувствительность, в том числе чувствительность рук», — заключил специалист.