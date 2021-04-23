Петербургские суды арестовали 56 участников акций в поддержку Алексея Навального

Более сотни оштрафованы.

Суды рассмотрели четверть протоколов в отношении задержанных на акции в поддержку политика Алексея Навального. По последней информации 57 человек получили аресты, двое — обязательные работы и еще более 150 человек оштрафованы. Максимальный штраф пока составил 15 тысяч рублей, максимальный арест — 15 суток.

Многие задержанные жаловались на то, что они не участвовали в акции протеста, тем не менее до сих пор они находятся в отделах полиции в ожидании суда. Акция в поддержку Навального прошла в среду вечером. По разным оценкам в ней приняли участие от 4 до 15 тысяч человек

Портал ОВД-инфо сообщал что всего в нашем городе были задержаны 827 человек