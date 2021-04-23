Компания Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon

На его борту находятся четыре астронавта, которые отправляются к Международной космической станции.

Ракета-носитель Falcon 9 с астронавтами NASA, а также Европейского и Японского космических агентств несколько часов назад стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты применяется уже во второй раз: спустя примерно 9 минут она успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Во второй раз используется и пилотируемый корабль Crew Dragon: весной прошлого года на нем к МКС летали члены демонстрационной миссии. Стыковку с орбитальной станцией астронавты должны совершить завтра. Сама миссия пробудет на ней около полугода.

Исключая демонстрационный пилотируемый полет Crew Dragon, это уже второй запуск корабля компании SpaceX к МКС. Первый состоялся в ноябре прошлого года, в нем на орбитальную станцию также отправились четверо астронавтов. Полеты осуществляются в рамках коммерческой программы NASA и компании Илона Маска, разработавшей как ракету-носитель, так и пилотируемые корабли. Каждое место астронавта в Crew Dragon оценивается почти в 60 млн долларов.

На протяжении почти 10 лет американские астронавты использовали для полетов к МКС российские космические корабли. Это было связано с закрытием американского проекта пилотируемых шаттлов.