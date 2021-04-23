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16:02, 23 апреля 2021

Baza: ВГТРК увольняет сотрудников новостных телеканалов за оппозиционные взгляды

Телерадиокомпания ВГТРК, по данным издания Baza, увольняет сотрудников новостных телеканалов за оппозиционные взгляды. Эти действия поддержала главный редактор RT.

Сначала вызов к руководству, затем предложение написать заявление по собственному желанию. Череда увольнений оппозиционно настроенных сотрудников ВГТРК прошла в этом месяце, работу, в том числе, потеряли несколько операторов и монтажёров, пишет издание Baza. Эти люди оставляли в соцсетях комментарии, в которых выражали оппозиционные взгляды или делали репосты сообщений других пользователей по тому же поводу, отмечает Baza. Разговор с начальством начинался с одной и той же фразы. Сотрудникам госхолдинга говорили: они наверняка знают, почему их пригласили.

Позицию ВГТРК разделяет Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT. В телеграм-канале она отметила, что её редакция тоже всегда так делала, делает и будет делать. Симоньян назвала «лицемерами, лжецами и подлецами» тех, кто, разделяя оппозиционные взгляды, работает на госканале с прогосударственной редакционной политикой и при этом получает зарплату.

Преследуют за выражение оппозиционных взглядов в соцсетях не только журналистов и активистов. В Москве водителя депутатов Госдумы и членов Совета Федерации за призывы выйти в эту среду на акцию в поддержку Алексея Навального арестовали на 10 суток. Накануне за посты о митингах в Нижнем Новгороде оштрафовали на 20 тысяч рублей академика РАН Ефима Хазанова.



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