В Нижнем Новгороде за организацию несогласованного митинга оштрафован на 20 тысяч рублей академик РАН Ефим Хазанов

В Нижнем Новгороде за организацию несогласованного митинга оштрафован на 20 тысяч рублей академик РАН, лауреат госпремии в области науки и технологий Ефим Хазанов. Об этом сам ученый написал на своей странице в фейсбуке. Хазанов не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.
2021-04-23T15:31:15+03:00
2021-04-23T15:31:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2826850-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:31, 23 апреля 2021
Загрузка комментариев...