В Нижнем Новгороде за организацию несогласованного митинга оштрафован на 20 тысяч рублей академик РАН Ефим Хазанов

В Нижнем Новгороде за организацию несогласованного митинга оштрафован на 20 тысяч рублей академик РАН, лауреат госпремии в области науки и технологий Ефим Хазанов. Об этом сам ученый написал на своей странице в фейсбуке. Хазанов не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.