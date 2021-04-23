Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в своем твиттере объявил о высылке одного сотрудника российского посольства с формулировкой. «Латвия не потерпит подрывной деятельности ни на своей территории, ни на территории своих партнеров и союзников». Литва объявила персонами нон-грата сразу двух российских дипломатов – им предписано вернуться домой в течение семи суток.

В обоих случаях речь идет о жесте солидарности с Чехией, которая в середине апреля обвинила российские спецслужбы во взрыве на оружейном складе в Врбетице в 2014-м. Сначала Прага объявила о высылке 18-ти российских дипломатов, потом еще 60-ти. Россия ответила зеркально. В итоге страны договорились уравнять численность сотрудников посольств – по 32 человек с обеих сторон.

За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили еще 5 стран – Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша и Словакия.