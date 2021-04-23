Дни между майскими праздниками официально объявлены нерабочими

Это произошло по инициативе Роспотребнадзора.

Майские праздники в России продлятся с 1-ого по 10-ое число включительно. На работу нужно будет выходить только 11-ого во вторник. Соответствующий указ президент Владимир Путин пообещал подписать сегодня. Это произошло после встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая и предложила это решение.

По её словам, этот вопрос обсуждался с различными экспертами, и они пришли к выводу, что непрерывные выходные позволили бы сделать эпидемиологический прогноз «более стабильным и дать возможность людям побыть на свежем воздухе». Попова отметила, что в этой ситуации люди во время праздника будут меньше перемещаться, поскольку им не понадобится возвращаться в город из-за рабочих дней.

Уже после этого представитель президента Дмитрий Песков уточнил, что на период праздников «многие органы госвласти работают в условиях ненормированного рабочего дня» и добавил, что праздники коснуться большей части чиновников, но не всех.

Почти сразу после того, как стало известно о решении Владимира Путине, перестал работать его официальный сайт kremlin.ru. Вместе с ним обрушился и интернет-портал Российских Железных Дорог. Они работают с перебоями уже примерно полчаса.