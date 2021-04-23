Крупнейшие российские туроператоры смогут отправлять в Египет более 260-ти тысяч туристов ежемесячно

Это сообщили в Ассоциации туроператоров. Сегодня объявлено, что президенты России и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между двумя странами. В ассоциации уточнили, что туроператорам потребуется около 2-х недель, чтобы развернуть полетные программы на египетские курорты.