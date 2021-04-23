УЕФА подтвердила, что Петербург примет дополнительные матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2021-го года

УЕФА подтвердила, что Санкт-Петербург примет дополнительные матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2021-го года. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части, три встречи группового этапа и один из четвертьфиналов. На матчах турниров стадион можно будет заполнять на 50%.
2021-04-23T14:38:26+03:00
2021-04-23T14:38:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:38, 23 апреля 2021
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