УЕФА подтвердила, что Петербург примет дополнительные матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2021-го года

УЕФА подтвердила, что Санкт-Петербург примет дополнительные матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2021-го года. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части, три встречи группового этапа и один из четвертьфиналов. На матчах турниров стадион можно будет заполнять на 50%.