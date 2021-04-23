Песков: На встрече президентов России и Белоруссии не обсуждался вопрос слияния двух стран

На встрече президентов России и Белоруссии не обсуждался вопрос слияния двух стран. Речь шла об интеграции в рамках союзного государства, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, у президентов не было цели выйти на прорывные договоренности. Обсуждались проблемы, связанные с основном с экономическим взаимодействием. Песков добавил, что факт непризнания Крыма российским Александром Лукашенко не осложняет отношений с Белоруссией.
2021-04-23T14:35:28+03:00
2021-04-23T14:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 23 апреля 2021
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