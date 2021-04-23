Песков: На встрече президентов России и Белоруссии не обсуждался вопрос слияния двух стран

На встрече президентов России и Белоруссии не обсуждался вопрос слияния двух стран. Речь шла об интеграции в рамках союзного государства, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, у президентов не было цели выйти на прорывные договоренности. Обсуждались проблемы, связанные с основном с экономическим взаимодействием. Песков добавил, что факт непризнания Крыма российским Александром Лукашенко не осложняет отношений с Белоруссией.