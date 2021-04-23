По данным издания «База», на ВГТРК уволены сразу несколько сотрудников новостных телеканалов за оппозиционные взгляды

По данным интернет-издания «База», на ВГТРК уволены сразу несколько сотрудников новостных телеканалов за оппозиционные взгляды, в том числе за сообщения и комментарии в социальных сетях. Среди тех, кто был вынужден покинуть компанию, несколько операторов и монтажёров, — утверждают источники издания. Работникам было предложено подать заявления по собственному желанию.

Официальных комментариев по этому поводу нет. Между тем, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала ВГТРК. Она пишет, что на RT тоже всегда так делали и будут делать: «Если человек исповедует антигосударственные взгляды, получает зарплату на госканале и при этом чувствует себя уютно, то это нехороший человек, лицемер, лжец и подлец».