Песков считает, что силовики действуют в рамках своих полномочий во время несогласованных акций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что силовики действуют в рамках своих полномочий, когда речь идет о несогласованных акциях. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы» о том, как Владимир Путин относится к отсутствию последствий применения силы сотрудниками правоохранительных органов во время несогласованных акций.

«Президент относится следующим образом. Речь идет о незаконных акциях, речь идет о целом ряде действий участников незаконных акций, которые этим нарушали законы Российской Федерации, и многие из них устраивали провокации в отношении сотрудников органов охраны правопорядка. В этой связи вот так к этому все и относятся. То есть, прежде всего, нужно говорить о том, что речь идет о незаконных акциях», — подчеркнул Д.Песков.

По его словам, все остальное – «это предмет служебных разбирательств и проверок». «И по результатам этих проверок нужно получать информацию в самих органах», — уточнил Д.Песков.

На вопрос, почему насилие применяется к журналистам, которые не являются участниками несогласованных акций, Песков еще раз порекомендовал обратиться в УВД. «Есть определенные конкретные случаи, но какие-то обобщающие тенденции здесь нельзя, естественно, формулировать. Их просто нет, никаких общих тенденций. Действительно, какие-то отдельные ситуации могут иметь место. И по ним нужно адресовать вопросы в УВД», — заключил Д.Песков.