Литва с знак солидарности с Чехией высылает двух российских дипломатов, а Латвия – одного сотрудника посольства РФ

Литва с знак солидарности с Чехией высылает двух российских дипломатов, а Латвия – одного сотрудника российского посольства.

Напомним, Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах в 2014-м году. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, а Россия – 20. Спустя несколько дней Чехия объявила о новом сокращении состава посольства России в Праге. В результате в посольствах обеих стран останется по 32 сотрудника. Штат консульств сокращать не будут.