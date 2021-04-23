Россия и Египет договорились полностью возобновить авиасообщение между странами

Речь идет, в том числе, и о рейсах в египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Вопрос возобновления полетов из России во все города Египта и обратно обсудили президенты двух стран. Подробности их разговора, за исключением общей договоренности, пока не приводятся, хотя ее наличие уже официально подтвердили и в Москве, и в Каире. Источник агентства «Интерфакс» на этом фоне утверждает, что первые прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из России возобновятся уже в мае. Предположительно, по его словам, речь может идти о периоде после майских праздников, а до этого стороны будут урегулировать формальности.

Чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года. Поводом послужил взрыв российского самолета над Синайским полуостровом, летевшего в Санкт-Петербург, тогда погибли 224 человека, почти все из них – россияне. После этого Москва назвала произошедшее терактом и приостановила авиасообщение с египетскими городами до тех пор, пока аэропорты в них не будут соответствовать требованиям безопасности. При этом три года назад возобновились регулярные рейсы в Каир.

О возобновлении полетов на египетские курорты объявлено на фоне другого решения российских властей, напротив, запретивших чартерные рейсы в турецкие города. Этот шаг в Москве объяснили высокой заболеваемостью коронавирусом в Турции.