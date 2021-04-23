Режиссер: Руководство ММКФ решило не показывать короткометражный фильм «Фанаты» о геях

Руководство Московского международного кинофестиваля решило не показывать короткометражный фильм «Фанаты» о геях. Об этом «Эху Москвы» рассказал режиссер картины Сева Галкин.

Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов сказал «Эху Москвы», что он смотрел фильм «Фанаты», он ему понравился, и посоветовал обратиться за разъяснениями к руководителю российской про граммы фестиваля Ирине Павловой. Она подтвердила, что решение о снятии с показа принимала она.

Отметим, что показ «Фанатов» должен был пройти сегодня вечером в Центральном доме кино. В расписании на сайте фестиваля фильма уже нет.

