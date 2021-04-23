РБК: «Единая Россия» и мэрия вернулись к обсуждению вопроса о замене главы столичного отделения партии Метельского

«Единая Россия» и мэрия Москвы, как утверждает газета РБК, вернулись к обсуждению вопроса о замене главы столичного отделения партии Андрея Метельского. Источник РБК, близкий к администрации президента, утверждает, что Метельскому сейчас подыскивают новую должность.

