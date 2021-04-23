Пресс-служба председателя партии «Справедливая Россия – за правду» Миронова не подтверждает сообщения о смене лидера

Пресс-служба председателя партии «Справедливая Россия – за правду» Сергея Миронова не подтверждает сообщения о смене лидера. Между тем, источник агентства РИА Новости утверждает, что руководителем партии может стать Захар Прилепин, а из партии выйдут несколько нынешних депутатов, недовольных распределением мест в федеральном списке.
2021-04-23T14:06:38+03:00
2021-04-23T14:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:06, 23 апреля 2021
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