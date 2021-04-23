В управлении МВД по Краснодарскому краю отрицают задержание полицейскими координатора штаба Навального

В управлении МВД по Краснодарскому краю отрицают задержание полицейскими координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону. Ксения Серёдкина сообщила в твиттере о похищении и пытках. Она позже уточнила, что люди, которые её похитили, были в штатском.

Сообщения в ряде СМИ о похищении сотрудниками полиции соратницы Алексея Навального не соответствуют действительности. Об этом объявила пресс-служба главка МВД по Краснодарскому краю. Ранее в твиттере Ксения Серёдкина написала, что её минувшей ночью, когда она вышла вынести мусор, задержали несколько человек. Её повезли в неизвестном направлении, затем пытали, заставляя глотать резиновую дубинку. При каждом отказе — резали руку. Координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону опубликовала фото в твиттере с порезами на руке. Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков заподозрил в причастности к пыткам полицейских. По его словам, силовики говорили, что поскольку активистка любит букву Н, то её будут вырезать. Интернет-изданию Открытые медиа Середкина позже рассказала, что неизвестные люди пытали её в автомобиле неподалёку от города Ейск. Она не знает, были ли это полицейские, поскольку форма на них отсутствовала. Серёдкина готовит заявление в полицию о пытках. За несколько дней до этого координатор ростовского штаба Навального рассказывала о визите силовиков в ночь на понедельник. Полицейские, по её словам, стучались в дверь её квартиры, координатор штаба Навального её не открыла.

Перед акциями в поддержку Навального, которые прошли по всей стране в среду, давление на координаторов региональных штабов политика усилилось. Некоторые получили до 30 суток ареста по обвинению в организации несогласованного митинга.