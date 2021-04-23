Президенты России и Египта договорились возобновить авиационное сообщение между двумя странами, в том числе возобновляются полеты на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. В Ассоциации туроператоров сообщили, что чартеры на курорты могут быть запущены через одну-две недели после возобновления полетов.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015-го года после крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Н аборту был совершен террористический акт. До последнего момента регулярные рейсы выполнялись только в Каир.