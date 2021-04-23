Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с четырьмя космонавтами на борту стартовал к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с четырьмя космонавтами на борту стартовал к Международной космической станции. В составе экипажа астронавты из трех стран. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев. Crew Dragon принадлежит частной космической компании SpaceX Илона Маска. Этот запуск с астронавтами на борту – третий для SpaceX за 12 месяцев.
2021-04-23T13:34:46+03:00
2021-04-23T13:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 23 апреля 2021
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