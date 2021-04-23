Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с четырьмя космонавтами на борту стартовал к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с четырьмя космонавтами на борту стартовал к Международной космической станции. В составе экипажа астронавты из трех стран. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев. Crew Dragon принадлежит частной космической компании SpaceX Илона Маска. Этот запуск с астронавтами на борту – третий для SpaceX за 12 месяцев.