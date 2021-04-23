Координатор ростовского штаба Алексея Навального Ксения Середкина рассказала о похищении и пытках

Это произошло минувшей ночью. Середкина заявила изданию «Открытые медиа», что намерена писать заявление в полицию. Она не знает, были ли это полицейские. Похитители были без формы. В Главном управлении МВД по Краснодарскому краю заявили, что информация проверяется.