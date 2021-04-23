Координатор ростовского штаба Алексея Навального Ксения Середкина рассказала о похищении и пытках

Это произошло минувшей ночью. Середкина заявила изданию «Открытые медиа», что намерена писать заявление в полицию. Она не знает, были ли это полицейские. Похитители были без формы. В Главном управлении МВД по Краснодарскому краю заявили, что информация проверяется.
2021-04-23T13:33:53+03:00
2021-04-23T13:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:33, 23 апреля 2021
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