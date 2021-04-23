В России с 1-го по 11 мая будут нерабочими днями

Президент Владимир Путин сообщил, что подпишет соответствующий указ. С предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. По оценке Поповой, сейчас заболеваемость в стране снижается, однако ситуация может и измениться.
2021-04-23T13:18:29+03:00
2021-04-23T13:38:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:18, 23 апреля 2021
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