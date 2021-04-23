В России с 1-го по 11 мая будут нерабочими днями

Президент Владимир Путин сообщил, что подпишет соответствующий указ. С предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. По оценке Поповой, сейчас заболеваемость в стране снижается, однако ситуация может и измениться.