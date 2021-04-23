РФ объявила пятерых польских дипломатов персонами нон грата в ответ на высылку трех сотрудников посольства в Варшаве

Россия объявила пятерых польских дипломатов персонами нон грата в ответ на высылку трех сотрудников своего посольства в Варшаве.

Посла Польши в России Кшиштофа Краевского вызвали в МИД в связи с высылкой российских дипломатов из Варшавы. Корреспондент агентства РИА Новости рассказал, что, прибыв на Смоленскую площадь, тот проследовал мимо журналистов и оставил без комментариев все вопросы. Имена высылаемых дипломатов пока не уточняются, но известно, что Россию они должны покинуть до конца дня 15-го мая.

О высылке трех россиян из Варшавы стало известно 15-го апреля, вскоре после введения новых американских санкций и незадолго до того, как разгорелся дипломатический скандал между Россией и Чехией. Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя действия Польши, назвала их отвечающими американским, но не польским интересам.

За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили уже пять стран — Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия.