Партия «Справедливая Россия – За правду» отрицает, что там уже приняли решение о смене руководителя

Этот вопрос должны будут обсудить только летом.

Официальный представитель «Справедливой России – За правду» назвал ложными сообщения о том, что в партии решили сменить лидера. «Это фейк, информационный вброс, это не соответствует действительности», — цитирует пресс-секретаря агентство «Интерфакс». То же самое сказал и первый зампред этой фракции в Государственной Думе Михаил Емельянов.

Поводом для этих заявлений стала публикация агентства РИА «Новости», согласно которой председатель партии Сергей Миронов планирует отдать свою позицию писателю Захару Прилепину и выдвинуться на выборы в Госдуму как одномандатник по Санкт-Петербургу. Неназванный собеседник агентства отметил, что региональным отделениям партии об этом расскажут завтра, а официально объявят только на общем съезде в июне. Также источник добавил, что «Справедливая Россия – За правду» сознательно саботирует предвыборную работу, чтобы не получить высокий процент на выборах.

Сергей Миронов возглавляет «Справедливую Россию» с 2006-ого года. В минувшем январе к ней присоединились и другие две партии «За правду» и «Патриоты России». Пока что о планах уходить с должности глава фракции не объявлял.