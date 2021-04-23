В полиции утверждают, что не имеют отношения к задержанию координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону

В полиции утверждают, что не имеют отношения к задержанию координатора штаба политика Алексея Навального в Ростове-на-Дону. Как сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД, данная информация проверяется.

Напомним, Ксения Середкина написала в Твиттере, что несколько человек в штатском увезли ее в неизвестном направлении. Ее заставляли глотать резиновую дубинку и за каждый отказ делали засечку на руке. Ксения Середкина опубликовала соответствующую фотографию.



В последнее время усилилось давление на структуры политика Алексея Навального в различных регионах. В ближайшие понедельник суд в Москве должен рассмотреть иск прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального экстремистскими организациями. Напомним, ФБК уже является, по мнению властей, иностранным агентом.

В среду по всей стране прошли акции в поддержку Навального.

Заслуженный учитель России Тамара Эйдельман рассказала «Эху Москвы», что к ней приходил участковый из-за ее публикаций в соцсетях о политике. Тамара Эйдельман недавно написала, что ей вручили повестку на 26 апреля.