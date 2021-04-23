Худрук российских программ ММКФ Павлова сообщила, что это она приняла решение снять с показа фильм «Фанаты» о геях

Художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля Ирина Павлова сообщила, что это она приняла решение снять с показа короткометражный фильм «Фанаты» о геях. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это мое решение. Причины его принятия я предпочитаю оставить при себе», — отметила И.Павлова.

Сюжет короткометражной ленты основан на реальных событиях. Фильм рассказывает о том, как в Москве в 2016-ом году двое футбольных фанатов грабили и убивали геев, а затем завели отношения друг с другом.

Ранее картина «Фанаты» уже участвовала в различных европейских кинофестивалях. Например, в Осло она была номинирована на лучшую операторскую работу.