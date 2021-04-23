Программный директор ММКФ заявил, что он не имеет отношения к снятию с показа короткометражной гей-драмы «Фанаты»

Материалы по теме Эксклюзив Эха Худрук российских программ ММКФ Павлова сообщила, что это она приняла решение снять с показа фильм «Фанаты» о геях «Причины его принятия я предпочитаю оставить при себе», — отметила И.Павлова…

Программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов заявил, что он не имеет отношения к снятию с показа короткометражной гей-драмы «Фанаты». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, это глупость полная. Я ее действительно посмотрел, но она у меня никаких нареканий не вызвала», — сказал К.Разлогов.

По его словам, эта короткометражка должна была быть показана в рамках российской программы. «Звоните Ирине Павловой, которая ею занимается. Мы к этой программе не имеем отношения», — заключил К.Разлогов.