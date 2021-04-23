Минобороны сообщило о начале переброски войск из Крыма

Туда они были стянуты на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Речь идет о военных, которые, как говорят в ведомстве, были задействованы во внеплановых учениях. В настоящий момент они движутся к железнодорожным платформам, аэродромам и десантным кораблям. Накануне Минобороны объявило, что войска в Крыму отработали действия по противодесантной обороне побережья полуострова. В учениях были задействованы более 10 тысяч военнослужащих и около тысячи единиц военной техники.

Между тем западные страны и Киев ранее выражали озабоченность в связи со стягиванием российских войск к украинской границе. Это произошло на фоне участившихся перестрелок между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В Кремле уверяли, что действия Россия не представляют угрозы иностранным государствам, и отмечали, что Москва перемещает войска по своему усмотрению.

Как ожидается, стянутые в Крым войска вернутся в места постоянной дислокации до 1 мая.