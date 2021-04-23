Силовые структуры Ростова-на-Дону не комментировали сообщения о жестоком обращении с координатором штаба Навального

Силовые структуры Ростова-на-Дону пока не прокомментировали сообщения о жестоком обращении с координатором штаба политика Алексея Навального Ксенией Середкиной. Ранее она написала в Твиттере, что ее подвергли пыткам неизвестные люди, которые ее задержали – они заставляли ее глотать резиновую дубинку и делали засечки на руке. Середкина собирается писать заявление в полицию. В комментарии интернет-изданию «Открытые медиа» Середкина уточнила, что похитившие ее люди были без формы.