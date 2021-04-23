Второй день подряд оперативный штаб отчитывается почти о девяти тысячах заболевших коронавирусом

Количество погибших тоже почти такое же, как вчера.

В сегодняшней сводке указаны 8840 новых случаев заражений. Это примерно на 150 человек меньше, чем вчера. В последнее время данные оперативного штаба не сильно отличаются изо дня в день. В течение всего апреля количество выявленных случаев находилось на уровне восьми-девяти тысяч.

Сегодня больше всего заболевших снова в Москве, это 2502 человека. За ней идёт Санкт-Петербург, это почти 700, и Подмосковье, где выявили 609 новых случаев.

В свою очередь умерли от коронавируса по стране за сутки 398 человек, и это на одного больше, чем днём ранее. Таким образом, по данным оперативного штаба, всего от этой болезни скончалось более 107-ми тысяч жителей России.

Тем временем в Индии сегодня второй день подряд фиксируют самый высокий прирост заболевших. В местном Министерстве здравоохранения сообщили, что там выявили почти 315 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.