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Эксклюзив Эха 11:56, 23 апреля 2021

Заслуженный учитель РФ Эйдельман рассказала, что к ней пришел участковый из-за поста в соцсетях

Историк, заслуженный учитель РФ Тамара Эйдельман рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что к ней пришел участковый из-за поста в соцсетях.

«Участковый приходил в среду, незадолго до начала митинга. Меня не было дома. Сегодня утром он пришел вместе с каким-то товарищем, который не представился, они предложили проехать с ними, я отказалась это сделать без повестки. Сейчас мне звонил тоже очень вежливый участковый и спрашивал, на какой день я хочу повестку. Я сказала, что ни на какой не хочу. Он сказал, что он мне привезет эту повестку. За какой пост, он мне не объяснил. Очевидно, за какой-то, касающийся Алексея Навального», — отметила Т.Эйдельман.

Учитель была в числе тех, кто направлял обращение к «Врачам без границ» с просьбой помочь Навальному.


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