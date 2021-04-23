Джон Керри: Идеи Владимира Путина по решению климатических вопросов могут стать предметом сотрудничества России и США

Идеи Владимира Путина по решению климатических вопросов могут стать предметом сотрудничества России и США, — заявил специальный посланник американского президента по климату Джон Керри. Напомним, что Джо Байден стал инициатором климатического саммита.

Сам факт проведения этого мероприятия уже важен, — сказал «Эху Москвы» представитель российского отделения «Гринпис» Иван Блоков.

Накануне Владимир Путин сказал, что Россия приглашает все страны подключиться к проектам по борьбе с изменением климата.

