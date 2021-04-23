Посол Польши прибыл в МИД России

Дипломат отказался общаться с журналистами. Ранее во внешнеполитическом ведовстве сказали, что Россия в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов. Трех сотрудников посольства России признали персонами нон грата. В польском МИДе говорили, что они нарушили условия дипломатического статуса.