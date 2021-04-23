В Индии второй день подряд фиксируют максимальный показатель по числу инфицированных за сутки — более 330 тыс человек

В Индии второй день подряд фиксируют максимальный показатель по числу инфицированных за сутки — более 330-ти тысяч человек. Таких показателей не было ни в одной из стран мира. Индийские власти признают, что не хватает больничных коек, а также медицинского кислорода. Свою помощью Индии в борьбе с коронавирусом предложил Китай.
2021-04-23T11:32:58+03:00
2021-04-23T11:36:31+03:00
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11:32, 23 апреля 2021
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