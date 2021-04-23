Коммерсант: В правительстве предлагают создать фонд для разработчиков компьютерных игр, популяризирующих историю РФ

В правительстве предлагают создать специальный фонд для поддержки разработчиков компьютерных игр, которые популяризируют российскую историю и культуру, пишет со ссылкой на источники газета «Коммерсант».

Инициатива вошла в последнюю редакцию так называемого второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Конкретные предложения по созданию фонда к ноябрю должны представить Минцифры, Минкульт и Минфин. Источники «Коммерсанта» утверждают, что идею активно поддерживают в администрации президента.

В Министерстве цифрового развития говорят, что меру предложили сами участники рынка, а конкретные модели финансирования еще только изучаются. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что бенефициарами тут могут быть Яндекс и Mail.ru Group, хотя у них пока «патриотических» компьютерных, мобильных или онлайн игр и нет. В обеих компаниях это пока никак не комментируют.

На субсидии могли бы претендовать проекты, к примеру, по мотивам Великой отечественной войны. Или ориентированные на школьников игры-стратегии, в которых нужно строить и развивать государство. Стоимость разработки такой качественной игры, по оценке газеты, сегодня колеблется от 5 до 10 млн долларов.

О планах создать Фонд российского онлайн-контента, который бы поддерживал создателей видеоконтента и игр по аналогии с Фондом кино, 16 марта писал сайт РБК. В то же время, указывает «Коммерсант», производители таких игр, как правило, ориентируются на глобальную аудиторию, для которой подобный контент вряд ли будет интересен.